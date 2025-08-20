12:58  20 августа
20 августа 2025, 14:13

С 1 октября цены на горючее в Украине могут подорожать на 3–5 грн за литр

20 августа 2025, 14:13
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Уже с октября 2025 года украинских водителей могут ожидать ощутимые изменения на заправках

Об этом сообщает AUTODOSUG, передает RegioNews.

Согласно прогнозам специалистов топливного рынка, бензин и дизель подорожают как минимум на 3-5 гривен за литр, а цена горючего может достичь 72-75 грн за бензин и 70-73 грн за дизель.

Основная причина возможного роста – запуск второго этапа европейской системы ETS-2, которая распространяется на транспортный сектор и обязывает импортеров покупать квоты на выбросы CO₂. Украина во многом зависит от поставок нефтепродуктов из ЕС, поэтому новые расходы поставщиков неизбежно отразятся в стоимости горючего на отечественных АЗС. Дополнительным фактором являются и мировые котировки: нефть марки Brent за последние два месяца подорожала на 12%, и прогнозы аналитиков свидетельствуют о возможном росте до 90–95 долларов за баррель. Свою роль играет и колебание курса гривны.

Эксперты отмечают, что для обычных водителей повышение означает дополнительные расходы в пределах 500-700 гривен ежемесячно при среднем пробеге. Бизнес, в частности транспортные и логистические компании, ощутят еще больше последствия, ведь горючее составляет значительную часть затрат. Это может привести к росту тарифов на перевозку и, наконец, к удорожанию товаров в магазинах.

Специалисты не исключают, что правительство рассмотрит меры по снижению нагрузки на рынок – среди возможных решений называют уменьшение акцизов или временную корректировку НДС. Однако такие шаги нуждаются в дополнительных согласованиях и могут сказаться на государственных доходах.

Напомним, во Львовской области таможенники обнаружили в грузовике почти 400 поддельных наушников AirPods и аксессуары с логотипами известных брендов Gucci и Dior. Контрабанду пытались скрыть под видом "паровых очистителей".

