Уже з жовтня 2025 року українських водіїв можуть чекати відчутні зміни на заправках

Про це повідомляє AUTODOSUG, передає RegioNews.

За прогнозами фахівців паливного ринку, бензин і дизель здорожчають щонайменше на 3-5 гривень за літр, а ціна пального може сягнути 72-75 грн за бензин та 70-73 грн за дизель.

Основна причина можливого зростання - запуск другого етапу європейської системи ETS-2, яка поширюється на транспортний сектор і зобов’язує імпортерів купувати квоти на викиди CO₂. Україна значною мірою залежить від постачання нафтопродуктів із ЄС, тому нові витрати постачальників неминуче відобразяться у вартості пального на вітчизняних АЗС. Додатковим чинником є й світові котирування: нафта марки Brent за останні два місяці подорожчала на 12 %, і прогнози аналітиків свідчать про можливе зростання до 90–95 доларів за барель. Свою роль відіграє й коливання курсу гривні.

Експерти зазначають, що для звичайних водіїв підвищення означатиме додаткові витрати у межах 500-700 гривень щомісяця при середньому пробігу. Бізнес, зокрема транспортні та логістичні компанії, відчують наслідки ще більше, адже пальне складає значну частину витрат. Це може призвести до зростання тарифів на перевезення і, зрештою, до подорожчання товарів у магазинах.

Фахівці не виключають, що уряд розгляне заходи для зниження навантаження на ринок - серед можливих рішень називають зменшення акцизів чи тимчасове коригування ПДВ. Однак такі кроки потребують додаткових узгоджень і можуть позначитися на державних доходах.

