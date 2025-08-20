Ілюстративне фото

В Україні за тиждень змінились цінники на овочі. Деякі товари зросли в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні подорожчали кабачки: (з 10-25 до 15-28 гривень за кілограм). Також зросли в ціні баклажани: з 15-25 до 20-30 гривень за кілограм. Діапазон цін на часник розширився: тепер це 60-150 гривень за кілограм. Подорожчала також зелень.

При цьому подешевшала цукрова кукурудза: з 8-20 до 5-12 гривень за штуку. Подешевшав також солодкий перець з 15-50 до 22-50 гривень за кілограм. При цьому зросли ціни на броколі (з 30-60 до 50-70 гривень за кілограм), цвітну капусту (з 15-35 до 15-50 гривень за кілограм) та пекінську капусту (з 20-25 до 25-30 гривень).

Також подорожчали помідори. Тепер кілограм коштує від 22 до 50 гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.