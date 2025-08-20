18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 00:40

Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало

20 серпня 2025, 00:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні за тиждень змінились цінники на овочі. Деякі товари зросли в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні подорожчали кабачки: (з 10-25 до 15-28 гривень за кілограм). Також зросли в ціні баклажани: з 15-25 до 20-30 гривень за кілограм. Діапазон цін на часник розширився: тепер це 60-150 гривень за кілограм. Подорожчала також зелень.

При цьому подешевшала цукрова кукурудза: з 8-20 до 5-12 гривень за штуку. Подешевшав також солодкий перець з 15-50 до 22-50 гривень за кілограм. При цьому зросли ціни на броколі (з 30-60 до 50-70 гривень за кілограм), цвітну капусту (з 15-35 до 15-50 гривень за кілограм) та пекінську капусту (з 20-25 до 25-30 гривень).

Також подорожчали помідори. Тепер кілограм коштує від 22 до 50 гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
18 серпня 2025, 23:15
В Україні подорожчала диня
15 серпня 2025, 22:30
Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
15 серпня 2025, 10:35
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Гуморист Володимир Жогло відверто розповів про здоров'я сина
20 серпня 2025, 02:20
Держсекретар США очолив робочі комісію щодо гарантій безпеки для України - ЗМІ
20 серпня 2025, 01:40
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45
На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30
На Волині дитина застрягла в ліфті
19 серпня 2025, 23:15
На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку
19 серпня 2025, 22:55
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало
19 серпня 2025, 22:45
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »