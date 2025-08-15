Цены на лакомство Медового Спаса: сколько будет стоить мед и мак в магазинах
Медовый Спас по новому календарю украинцы отмечали 1 августа. При этом по старому календарю дата выпадает на 14 августа. Поэтому многие граждане продолжают покупать мед и мак для традиционных блюд
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Журналисты подсчитали, сколько обойдется мак и мед в популярных сетях супермаркетов. Что касается мака, то ценники будут следующие:
- Пакетик 125 г сухого мака в АТБ будет стоить 27,99 гривны;
- Маковая начинка в АТБ обойдется в 69,60 гривны за 275 граммов;
- В Сильпо сухой мак обойдется в 45,99 гривны за 125 граммов, а за 140 граммов маковой начинки придется заплатить от 55,99 гривны.
В случае с медом цена зависит от веса. Чем больше объем — тем выше стоимость:
- В АТБ за банку меда 250 грамм нужно заплатить 61,90 гривны;
- В Сильпо цена на мед стартует с 34,40 гривны за 100 грамм;
- А у Varus мед можно купить баночку меда в 125 граммов за 36,60 гривны.
Напомним, ранее эксперты объясняли, почему на украинском рынке подорожал мед. Отмечалось, что деревья цвели в холода. Потому сейчас практически нет акациевого меда. На продажу поступают только запасы в прошлом году.
