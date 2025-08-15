11:11  15 августа
15 августа 2025, 10:35

Цены на лакомство Медового Спаса: сколько будет стоить мед и мак в магазинах

15 августа 2025, 10:35
Иллюстративное фото
Медовый Спас по новому календарю украинцы отмечали 1 августа. При этом по старому календарю дата выпадает на 14 августа. Поэтому многие граждане продолжают покупать мед и мак для традиционных блюд

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Журналисты подсчитали, сколько обойдется мак и мед в популярных сетях супермаркетов. Что касается мака, то ценники будут следующие:

  • Пакетик 125 г сухого мака в АТБ будет стоить 27,99 гривны;
  • Маковая начинка в АТБ обойдется в 69,60 гривны за 275 граммов;
  • В Сильпо сухой мак обойдется в 45,99 гривны за 125 граммов, а за 140 граммов маковой начинки придется заплатить от 55,99 гривны.

В случае с медом цена зависит от веса. Чем больше объем — тем выше стоимость:

  • В АТБ за банку меда 250 грамм нужно заплатить 61,90 гривны;
  • В Сильпо цена на мед стартует с 34,40 гривны за 100 грамм;
  • А у Varus мед можно купить баночку меда в 125 граммов за 36,60 гривны.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему на украинском рынке подорожал мед. Отмечалось, что деревья цвели в холода. Потому сейчас практически нет акациевого меда. На продажу поступают только запасы в прошлом году.

