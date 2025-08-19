В каждой общине — полицейский и спасатель: план МВД

Фото: ГСЧС Украины

В Министерстве внутренних дел планируют до конца 2025 года обеспечить присутствие полицейского офицера и офицера-спасателя в каждой территориальной общине Украины, за исключением тех, что расположены в непосредственной близости к линии фронта

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе презентации Программы действий правительства, передает RegioNews.

"К концу года мы планируем все общины, за исключением прифронтовых, насытить именно полицейскими офицерами общины. Это – данность сегодняшнему времени", – отметил Клименко.

Министр отметил, что в среднем по численности общине время реагирования на вызов должно быть не более 20 минут. Для сравнения, ранее ожидание помощи могло достигать более часа.

"Чем больше мы будем наращивать наше присутствие – именно безопасное – в общинах, тем больше будет у наших людей уверенность в том, что они защищены", – добавил он.

Клименко также сообщил, что активно внедряется и проект "Офицер-спасатель общины". По состоянию на июнь к инициативе присоединилось более 200 территориальных общин.

Сейчас в Украине работает более 600 офицеров-спасателей, а до конца года это количество должно возрасти до 2400 человек, чтобы полностью покрыть все общины. Они будут работать во взаимодействии с полицейскими офицерами и добровольными пожарными командами.

Как известно, накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Кабинет Министров презентовали проект Программы действий Правительства, определяющий ключевые направления государственной политики на 2025-2026 годы.

Читайте также: Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех