На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19 серпня 2025, 08:42

У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС

19 серпня 2025, 08:42
Фото: ДСНС України
У Міністерстві внутрішніх справ планують до кінця 2025 року забезпечити присутність поліцейського офіцера та офіцера-рятувальника у кожній територіальній громаді України — за винятком тих, що розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час презентації Програми дій уряду, передає RegioNews.

"На кінець року ми плануємо всі громади, за винятком прифронтових, наситити саме поліцейськими офіцерами громади. Це – даність сьогоднішньому часу", – зазначив Клименко.

Міністр наголосив, що в середній за чисельністю громаді час реагування на виклик має бути не більше 20 хвилин. Для порівняння, раніше очікування допомоги могло сягати години і більше.

"Чим більше ми будемо нарощувати нашу присутність – саме безпекову – у громадах, тим більше буде у наших людей впевненість у тому, що вони захищені", – додав він.

Клименко також повідомив, що активно впроваджується і проєкт "Офіцер-рятувальник громади". Станом на червень до ініціативи вже долучилося понад 200 територіальних громад.

Наразі в Україні працює понад 600 офіцерів-рятувальників, а до кінця року ця кількість має зрости до 2400 осіб, які повністю покриють усі громади. Вони діятимуть у взаємодії з поліцейськими офіцерами та добровільними пожежними командами.

Як відомо, напередодні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та Кабінет Міністрів презентували проєкт Програми дій Уряду, що окреслює ключові напрями державної політики на 2025–2026 роки.

Читайте також: Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх

19 серпня 2025
