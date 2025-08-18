Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin

Об этом идет речь в Facebook-публикации Виталия Шабунина, передает RegioNews.

Депутаты от партии "Слуга народа" готовятся на этой неделе проголосовать в целом за законопроект №11228-1, который по мнению активиста создает "амнистию от коррупционных преступлений" для определенных категорий служащих.

Как объясняет Шабунин, документ вносит изменения в ст. 43 Уголовного кодекса, согласно которым:

"Нанесение вреда (в том числе государству) НЕ будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание".

Активист отмечает, что это позволит руководству СБУ "выбрасывать в мусорный бак" расследование в отношении друзей президента. Он также добавляет:

"Не сомневаюсь, что Малюк выпишет такую же бумажку и своим друзьям, например Артему Шилу и Илье Витюку, которых НАБУ/САП догоняют за коррупционные преступления."

По словам Шабунина, команда Зеленского сохранила свои ценности и цели:

"Повторюсь, команда Зеленского не изменила ни своих ценностей, ни своих целей: уничтожить НАБУ/САП, чтобы воровать и не сесть."

Подробный анализ законопроекта глава Центра противодействия коррупции опубликовал в комментариях к своему посту.

Напомним, ранее Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа.