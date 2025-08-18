17:29  18 серпня
18 серпня 2025, 16:04

Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"

18 серпня 2025, 16:04
Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав законопроєкт №11228-1 спробою "виписати індульгенцію" друзям влади та знищити НАБУ і САП

Про це йдеться у Facebook-дописі Віталія Шабуніна, передає RegioNews.

Депутати від партії "Слуга народу" готуються цього тижня проголосувати в цілому за законопроєкт №11228-1, який, на думку активіста, створює "амністію від корупційних злочинів" для певних категорій службовців.

Як пояснює Шабунін, документ вносить зміни до ст. 43 Кримінального кодексу, за якими:

"Заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання.”

Активіст зазначає, що це дозволить керівництву СБУ "викидати в смітник” розслідування щодо друзів президента. Він також додає:

"Не маю жодних сумнівів, що Малюк випише такий же папірець і своїм друзям, наприклад Артему Шилу та Іллі Вітюку, яких НАБУ/САП доганяють за корупційні злочини.”

За словами Шабуніна, команда Зеленського зберегла свої цінності та цілі:

"Повторюся, команда Зеленського не змінила ані своїх цінностей, ані своїх цілей: знищити НАБУ/САП, щоб красти і не сісти.”

Детальний аналіз законопроєкту голова Центру протидії корупції опублікував у коментарях до свого посту.

Нагадаємо, раніше Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання до кінця серпня.

