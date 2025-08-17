16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
UA | RU
UA | RU
17 августа 2025, 13:45

В Кривом Роге несовершеннолетние стреляли в животных

17 августа 2025, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

16 августа в Кривом Роге компания подростков устроила стрельбу. Их целью были собаки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пятеро подростков стреляли из пневматического пистолета по птицам и бездомным животным. Это произошло в центре города. Местные жители призывают правоохранителей найти и наказать тех, кто угрожает жизни беззащитных животных.

Следует подчеркнуть, что в Украине есть административная ответственность за жестокое обращение с животными. За это могут наказать штрафом от 3400 до 5100 с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина застрелил собаку. Он это сделал, потому что подумал, что эта собака украла его домашнюю птицу. Полиция задокументировала факт и изъяла у мужчины гладкоствольное ружье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
животные подростки
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Санкции против РФ и территориальная целостность Украины: о чем говорили Зеленский и фон дер Ляен
17 августа 2025, 18:30
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не смогла вернуться в форму после родов
17 августа 2025, 18:00
Сокращение комендантского часа в Харьковской области: что будет с общественным транспортом
17 августа 2025, 17:30
Известная тренер Анита Луценко призналась, планирует ли она выходить замуж
17 августа 2025, 17:00
"Было проклятие": Данилко рассказал, почему у него не сложилась личная жизнь
17 августа 2025, 16:50
В Киевской области загорелся дом: пострадали дети
17 августа 2025, 16:30
На оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой – ЦНС
17 августа 2025, 16:15
Россияне атаковали дома в Харьковской области
17 августа 2025, 15:55
Удар по Каменскому: пострадавшую беременную и ее младенца спасли
17 августа 2025, 15:35
Европейская поддержка: лидеры стран ЕС поедут с Зеленским к Трампу
17 августа 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »