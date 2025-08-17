Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пятеро подростков стреляли из пневматического пистолета по птицам и бездомным животным. Это произошло в центре города. Местные жители призывают правоохранителей найти и наказать тех, кто угрожает жизни беззащитных животных.

Следует подчеркнуть, что в Украине есть административная ответственность за жестокое обращение с животными. За это могут наказать штрафом от 3400 до 5100 с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина застрелил собаку. Он это сделал, потому что подумал, что эта собака украла его домашнюю птицу. Полиция задокументировала факт и изъяла у мужчины гладкоствольное ружье.