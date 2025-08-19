08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 10:39

В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби

19 серпня 2025, 10:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна отримала 30 000 доз протирабічної вакцини в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Її вже розподілили по всіх регіонах країни у визначені Центри антирабічної допомоги

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що медики цих центрів надають допомогу людям, які звертаються через укуси, подряпини або ослинення тваринами.

Фахівці проводять первинну обробку ран, призначають та здійснюють курс антирабічних щеплень за потреби.

Для отримання інформації про розташування центрів у вашому регіоні звертайтеся до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 505 201.

Що відомо про смертельну хворобу

Сказ – це вірусна смертельна інфекція, розвиток якої можна запобігти, якщо вчасно зробити вакцинацію. Найчастіше вірус передається через укуси заражених тварин – переважно собак і котів, як безпритульних, так і невакцинованих домашніх.

У разі укусу або ослинення тварини медики рекомендують:

  • Ретельно промити рану водою з милом не менше 10-15 хвилин.
  • Обробити рану та накласти стерильну пов’язку.
  • Звернутися до лікаря.

Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджену шкіру є показанням для початку лікування. Антирабічні щеплення ефективні у 96-99% випадків і запобігають розвитку хвороби.

Нагадаємо, на початку серпня у Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу в домашньої тварини. Через це частину району обмежили на карантин.

Раніше на Харківщині через кота в усьому селищі оголосили карантин. У селі Шийчине Богодухівської громади безпритульний кіт напав на місцевих жителів. Відомо, що постраждало троє людей.

