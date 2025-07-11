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В разных населенных пунктах объявили карантин через кота. Известно, что животное беспризорно

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В селе Шейчине Богодуховской общины зафиксирована вспышка бешенства. Беспризорный кот напал на местных жителей. Известно, что пострадали три человека. Им оказали антирабическую помощь, а в регионе срочно введены карантинные меры. Проверка подтвердила антиген вируса бешенства.

Местные власти ввели карантин. Это касается не только самого поселка Шейчино, но и прилегающих пастбищ, в лесных и полевых массивах. К угрожающей зоне также отнесены соседние села Заброды и Москаленки.

Следует напомнить, что если вас укусило животное с бешенством, нужно: