Бешенство в Харькове: кот покусал хозяйку и умер — Салтовка частично на карантине

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В Салтовском районе Харькова зафиксировали случай бешенства у домашнего животного. Поэтому часть района ограничили на карантин

Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на Госпродпотребслужбу, передает RegioNews.

Отмечается, что 29 июля домашний кот покусал свою хозяйку, а на следующий день умер. Женщина обратилась в ветеринарную клинику, где у животного отобрали образцы. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.

По предварительным данным, с инфицированным котом контактировала только владелица. Пока ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

1 августа городская противоэпизоотическая комиссия приняла решение частично закрыть Салтовский район на карантин.

Ограничения действуют в пределах проспекта Тракторостроителей, улиц Василия Стуса, Гвардейцев-Широнинцев и проспекта Юбилейного. В то же время утвержден план ликвидации очага инфекции.

Напомним, ранее на Харьковщине из-за кота во всем поселке объявили карантин. В селе Шейчине Богодуховской общины бездомный кот напал на местных жителей. Известно, что пострадали три человека.