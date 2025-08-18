Фото: Міністерство освіти і науки України

Батьки першокласників зможуть отримати державну підтримку на шкільне приладдя та одяг через автоматичну виплату у Дії

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає RegioNews.

Уряд запустив нову програму "Пакунок школяра", завдяки якій батьки першокласників отримають 5 000 грн на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Виплата надається автоматично через застосунок Дія, якщо дитина вже зарахована до 1 класу.

Отримати допомогу можуть родини дітей, які підуть у перший клас у 2025–2026 навчальному році на підконтрольній території України. Виплата надається одному з батьків або законному представнику дитини.

Щоб оформити програму, спершу потрібно подати заяву про зарахування дитини до школи. Після того, як школа внесе інформацію про дитину та батьків у систему АІКОМ, слід оформити заяву через Дію та отримати Дія.Картку. Для тих, хто не користується Дією, передбачена можливість подати заяву у найближчому відділенні Пенсійного фонду.

Заяви приймаються до 15 листопада 2025 року. Кошти можна витратити протягом 180 днів у магазинах або онлайн на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття для дитини.

