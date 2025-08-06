Украинцам выплачивают еще один вид помощи: нардеп Шуляк раскрыла подробности

Фото: из личного архива

Денежная помощь до 800 тыс. грн: кто из украинцев и сколько может получить

До 800 тыс. грн разовой компенсации могут получить гражданские украинцы, которые из-за войны получили статус лица с инвалидностью. Речь идет о работниках объектов критической инфраструктуры – например, коммунальщиках, энергетиках и т.д., а также государственных служащих и должностных лицах органов местного самоуправления.

Об этом напоминает глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк.

Предоставлять такие выплаты начали в прошлом году, однако средства могут получить все, кто пострадал с начала полномасштабной войны.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности, которую получил пострадавший:

I группа – 800 тыс. грн;

II группа – 500 тыс. грн;

III группа – 200 тыс. грн.

Если же человек погиб или умер в результате войны, то, как объясняют в партии "Слуга Народа", помощь составляет 1 млн грн и выплачивается членам семьи – одному или нескольким поровну: детям, жене или мужу, в том числе тем, кто проживал в гражданском браке, родителям, внукам.

Оформить выплату, рассказывают в политсиле "Слуга Народа", можно двумя способами:

офлайн. Подать заявление и необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это можно сделать в течение трех лет после получения травмы либо гибели/смерти человека;

Подать заявление и необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это можно сделать в течение трех лет после получения травмы либо гибели/смерти человека; онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ. В таком случае к заявлению нужно приложить сканированные копии документов, а для подписания использовать электронную подпись.

Кроме украинцев, работающих на критической инфраструктуре, определенные компенсации государство предусмотрело также для всех взрослых и детей, которые пострадали от любых взрывоопасных предметов во время войны и из-за этого получили инвалидность.

Как заявляют в партии "Слуга Народу", вместе со стандартными видами помощи, предусмотренными для лиц с инвалидностью, государство предусмотрело также и единовременную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума.

В 2025 году, сообщают в политической силе "Слуга Народу", предусмотрены следующие размеры выплат: человеку с инвалидностью I группы – в пятикратном размере – 11,8 тыс. грн; II группы – в четырехкратном размере – 9,4 тыс. грн; III группы – в трехкратном размере – 7 тыс. грн; ребенку с инвалидностью подгруппы А до 18 лет – в пятикратном размере – 11,8 тыс. грн; ребенку с инвалидностью до 18 лет – в четырехкратном размере – 9,4 тыс. грн.

"Украинская власть всегда будет на стороне граждан. В любой ситуации государство готово подставить плечо всем, кто в этом нуждается, именно поэтому развернуло целый комплекс поддержки. Одним из таких флагманских направлений поддержки была выплата тысячи гривен всем украинцам, что в свое время инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на войну, государство не прекращало выплаты субсидий на оплату услуг ЖКХ; продолжает длительное время сохранять неизменными тарифы на газ, тепло и электроэнергию; выплачивало единовременную помощь на зиму для малообеспеченных семей и семей ВПО; ввело субсидии на аренду жилья для переселенцев; выплачивает надбавки учителям – 1000 грн на руки при полной ставке, сумма которых увеличится уже с сентября; продолжает бесплатно предоставлять горячее питание для учеников младших классов, а уже с нового учебного года в прифронтовых областях его будут получать бесплатно ученики 5-11 классов; запланированы выплаты также в рамках "Пакета школьника". Более того, государство продолжает своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии и другие виды социальных гарантий", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, как ранее заявляли в партии "Слуга Народу", в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, которая охватывает все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.