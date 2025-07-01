МВФ выделяет Украине полмиллиарда долларов: девятый транш утвержден
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы EFF. По его результатам, Украина получит девятый транш в размере около 500 миллионов долларов США уже в ближайшее время
Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает RegioNews.
В МВФ отметили, что, несмотря на полномасштабную войну, украинская экономика сохраняет устойчивость, а все количественные критерии и индикативные цели на конец марта 2025 года были выполнены.
- представлен в парламент законопроект относительно налоговой отчетности для цифровых платформ;
- обнародованы результаты внешнего аудита НАБУ.
Общая сумма средств, полученных Украиной по программе EFF, после этого транша достигнет 10,6 млрд. долларов США.
Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве в мае.
Ранее сообщалось, что 7-й пересмотр программы был завершен в конце марта 2025 года. В государственный бюджет Украины поступило почти 400 млн долларов очередного транша.
Справка
Программа EFF была утверждена МВФ 31 марта 2023 г. на 4 года.
Общий объем пакета международной поддержки Украины до 2027 года оценивается более чем в 152 миллиарда долларов США.
МВФ остается третьим по объему донором Украины после ЕС и США.