17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 12:45

Місія МВФ приїде до України наприкінці серпня

18 серпня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що наприкінці серпня до країни прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Про це вона сказала під час презентації Програми дій уряду, передає RegioNews.

"Продовжуємо роботу з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ", — сказала Свириденко.

Вона також додала, що до переговорної групи можуть увійти депутати Верховної Ради.

Крім того, прем'єр зазначила, що уряд активно співпрацює з Європейським Союзом, який надав понад 3 млрд євро підтримки. Водночас в Україні триває підготовка до рішень за ініціативою ERA.

Довідка: ERA — спільна ініціатива країн G7. Загальний обсяг програми становить 50 мільярдів доларів. Кошти надходитимуть від прибутків заморожених активів Росії.

Нагадаємо, на початку липня виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми EFF. За його результатами Україна отримає дев'ятий транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів США.

Раніше у МВФ закликали Україну підвищити тарифи на комунальні послуги до "рівня відшкодування витрат". Такий крок має сприяти відновленню прибутковості енергетичного сектору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна МВФ Юлія Свириденко гроші підтримка партнери
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
18 серпня 2025, 17:29
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години
18 серпня 2025, 16:51
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »