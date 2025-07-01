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01 июля 2025, 19:44

МВФ призывает Украину повысить тарифы на коммунальные услуги

01 июля 2025, 19:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Международный валютный фонд призывает Украину повысить тарифы на коммунальные услуги до "уровня возмещения расходов". Такой шаг должен способствовать восстановлению доходности энергетического сектора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Меморандум МВФ.

В ведомстве считают, что повышение тарифов поможет восстановить доходность в секторе бытовой энергетики, уменьшить долговое бремя в секторе.

Таким образом, газ, свет, отопление и горячая вода могут снова подорожать.

Несмотря на частые масштабные энергетические атаки во время войны, энергетический сектор Украины остался устойчивым. Но все это благодаря ремонту и поддержке международных доноров", - говорится в документе.

Ранее в МВФ обновили свой прогноз по окончании войны в Украине. По мнению экспертов ведомства, война в Украине истечет к концу текущего года.

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