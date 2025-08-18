"Фламінго" — українська ракета на 3000 км вже у виробництві: ексклюзивні кадри
Український фотожурналіст Єфрем Лукацький, який співпрацює з агентством Associated Press, відвідав виробництво української далекобійної крилатої ракети "Фламінго", здатної вражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
За словами журналіста, ракети виготовляє одна з провідних оборонних компаній України — Fire Point. Виробництво вже нібито запущене у серійну фазу.
Ще восени 2024 року президент Володимир Зеленський у межах презентації Плану стійкості оголосив про завдання — виготовити 3000 крилатих ракет протягом 2025 року.
Тактико-технічні характеристики (ймовірні)
За даними низки джерел (включно з порівнянням із FP‑5 від Milanion Group), ракета "Фламінго" має такі характеристики:
- Дальність польоту: до 3 000 км
- Бойова частина (БЧ): до 1 000 кг
- Маса: близько 6 тонн
- Максимальна швидкість: до 950 км/год
- Крейсерська швидкість: 850–900 км/год
- Тривалість польоту: понад 4 години
- Розмах крила: близько 6 метрів
- Система наведення: комбінована — супутникова (GPS/GNSS) та інерційна, стійка до РЕБ.
За словами еспертів, за зовнішнім виглядом і технічними характеристиками "Фламінго" дуже схожа на FP‑5 від Milanion Group (ОАЕ, IDEX‑2025), через що припускають, що це може бути одна й та сама або дуже подібна ракета.
Що відомо про українські ракети
В Україні виробляють кілька типів сучасних ракет. Серед них — крилата протикорабельна ракета Neptune з дальністю до 1000 км, яка вже має бойове застосування. Існує модернізована версія Long Neptune для ударів по суші.
Ракета-дрон Паляниця з турбореактивним двигуном має дальність близько 700 км і вже запущена у серійне виробництво. Аналогічна гібридна ракета-дрон Пекло також застосовується на фронті.
Нова крилата ракета Рута успішно проходить випробування та готується до серійного виробництва. Дешева ракета-приманка Трембіта допомагає обманювати протиповітряну оборону ворога.
Серед реактивних систем — Вільха і Вільха-М з дальністю до 130 км і високою точністю. Розробляється балістична ракета середньої дальності Грім-2.
