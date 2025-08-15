Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україну вдалося повернути ще трьох підлітків, які перебували на тимчасово окупованих РФ територіях

Як передає RegioNews, про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків з тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, кілька років діти жили в страху та небезпеці.

"Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити", - написав він.

Діти отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.