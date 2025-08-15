Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Forbes Ukraine", передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров поднять возрастной порог для выезда студентов-мужчин за границу с 18 до 22 лет. Как сообщает издание, обновленное постановление могут подготовить уже на следующей неделе.

Правительство совместно с военным руководством работает над корректировкой действующих норм, регулирующих выезд граждан во время военного положения. Изменения коснутся тех, кто намерен выехать из страны с целью обучения. Введение нового возрастного лимита имеет целью расширить круг лиц, которые смогут продолжить образование за рубежом.

Напомним, президент в своем сообщении в Telegram от 12 августа отметил, что инициатива направлена на поддержку молодежи. По его словам, это поможет сохранить связь с Украиной и реализовать себя в профессиональной и учебной среде. На данный момент точная дата вступления изменений в силу пока не определена, но решение может быть принято в ближайшее время.