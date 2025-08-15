06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 10:15

Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет

15 августа 2025, 10:15
Фото: иллюстративное
В Украине готовятся изменения в правилах пересечения границы для мужчин призывного возраста

Об этом сообщает "Forbes Ukraine", передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров поднять возрастной порог для выезда студентов-мужчин за границу с 18 до 22 лет. Как сообщает издание, обновленное постановление могут подготовить уже на следующей неделе.

Правительство совместно с военным руководством работает над корректировкой действующих норм, регулирующих выезд граждан во время военного положения. Изменения коснутся тех, кто намерен выехать из страны с целью обучения. Введение нового возрастного лимита имеет целью расширить круг лиц, которые смогут продолжить образование за рубежом.

Напомним, президент в своем сообщении в Telegram от 12 августа отметил, что инициатива направлена на поддержку молодежи. По его словам, это поможет сохранить связь с Украиной и реализовать себя в профессиональной и учебной среде. На данный момент точная дата вступления изменений в силу пока не определена, но решение может быть принято в ближайшее время.

