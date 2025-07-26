В Украине продолжает дешеветь популярная ягода
Уже шестую неделю в Украине падают цены на популярную ягоду. В среднем стоимость изменилась примерно на 15%
Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.
В Украине продолжается сезон уборки голубики. Это влияет на стоимость ягоды: шестую неделю цены подряд падают.
Сегодня украинские производители предлагают голубику к продаже по 165-240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм). Это на 15% меньше в среднем, чем было на прошлой неделе.
Напомним, в Украине подешевел арбуз. На 23 июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.
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