В Україні подорожчала диня

Ілюстративне фото

Лише за тиждень в Україні значно зросли ціни на диню. Основними причинами називають сезонне скорочення пропозиції цієї продукції, і навіть досить активний попит із боку споживачів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Якщо порівнювати з минулим тижнем, диня в Україні подорожчала в середньому на 40%. За словами фермерів, збирання пізніших сортів планують розпочати лише ближче до кінця поточного місяця, тому пропозиція скорочується. Крім того, у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови.

Станом на 15 серпня оптовими партіями дині з поля фермери відвантажують по 26-40 гривень за кілограм. Водночас в українських господарствах диню пропонують у 2,9 рази дорожче, аніж минулого року.

Нагадаємо, в Україні подешевшала лохина. Зараз українські виробники пропонують ягоду до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.