Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
Вихідні в Україні будуть спекотними
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 21:33

Україна виплатить по 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули у полоні

15 серпня 2025, 21:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабмін схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги", - повідомила вона.

Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Крім того, за словами очільниці уряду, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, 14 серпня в Україні відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадянина. Серед них – як військові, так і цивільні.

