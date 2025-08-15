Україна виплатить по 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули у полоні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабмін схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги", - повідомила вона.

Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Крім того, за словами очільниці уряду, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, 14 серпня в Україні відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадянина. Серед них – як військові, так і цивільні.