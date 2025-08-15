Україна виплатить по 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули у полоні
Кабмін схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців
Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги", - повідомила вона.
Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.
Крім того, за словами очільниці уряду, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії.
Нагадаємо, 14 серпня в Україні відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадянина. Серед них – як військові, так і цивільні.
Російська агентура в ЗСУ: СБУ виявила 52 зрадниківВсі новини »
15 серпня 2025, 15:24В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат
13 серпня 2025, 13:39Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"
13 серпня 2025, 12:44
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей
15 серпня 2025, 22:09На Алясці стартують переговори Трампа і Путіна (онлайн)
15 серпня 2025, 22:02В Україні різко подешевшали кавуни
15 серпня 2025, 21:48Британія голова відправити своїх військових в Україну після угоди про перемир'я з РФ
15 серпня 2025, 21:45Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
15 серпня 2025, 21:24ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині
15 серпня 2025, 21:12На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн
15 серпня 2025, 20:48Росіяни атакували Запорізьку область дроном: є поранений
15 серпня 2025, 20:45Обстріли Дніпропетровщини: виникли пожежі, є загиблий
15 серпня 2025, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »