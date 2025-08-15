11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 15:24

Російська агентура в ЗСУ: СБУ виявила 52 зрадників

15 серпня 2025, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

З початку повномасштабного вторгнення викрито 207 агентів спецслужб Росії, серед яких 52 – діючі військовослужбовці Збройних Сил України. Більшість із них уже притягнуто до відповідальності: 44 зрадники засуджені на термін від 12 до 15 років позбавлення волі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Один із найгучніших випадків — 15 років тюрми отримав ексбойець Сил спеціальних операцій, який передавав ворогу інформацію про плани українських спецпризначенців у тилу. Його затримали восени 2024 року..

У 2025 році Департамент військової контррозвідки СБУ ліквідував три агентурні мережі російських спецслужб.

  • Запоріжжя: викрито групу, до якої входили мобілізований українець і настоятель храму УПЦ (МП). Вони передавали координати позицій українських військ для авіаударів РФ.
  • Одещина: затримано п’ятьох агентів ФСБ, які коригували удари по складах ЗСУ та "полювали" на системи ППО.
  • Львівщина: викрито 38-річну жінку, яка готувала цілі для ракетно-дронових атак по українських аеродромах.

Крім викриття агентів, військова контррозвідка СБУ:

  • Запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері.
  • Блокувала 114 схем ухилення від мобілізації.
  • Знешкодила 222 факти незаконного обігу зброї.

Також співробітники Департаменту контррозвідки СБУ беруть участь у бойових операціях на фронті. З початку повномасштабної війни вони знищили: 219 російських танків, 358 БМП і бронемашин, 318 артилерійських систем та 73 засоби РЕБ.

Нагадаємо, до суду скерували справу стосовно 22-річного жителя Одещини, якого звинувачують у державній зраді, підготовці теракту, умисних підпалах, зберіганні боєприпасів та виготовленні вибухівки. Молодик за гроші допомагав росіянам у підривній діяльності проти України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ співпраця з ворогом РФ ЗСУ держзрада військові ФСБ РФ
Атака дронів на Сизранський НПЗ: зафіксовано десятки вибухів і пожежу
15 серпня 2025, 07:12
Біля Зміїного впав російський Су-30СМ
14 серпня 2025, 20:35
Дронова атака по РФ: уражено нафтопереробний завод
14 серпня 2025, 07:07
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки
15 серпня 2025, 16:50
Волинянина судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ проти України
15 серпня 2025, 16:47
Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали водій і 86-річна пасажирка
15 серпня 2025, 16:32
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15 серпня 2025, 16:30
Медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги
15 серпня 2025, 16:20
У Запоріжжі на маршрути вийшли перші автобуси з Європи: журналістський тест-драйв
15 серпня 2025, 16:15
Ворог просунувся на кордоні Дніпропетровщини, - DeepState
15 серпня 2025, 16:14
Вартість будівництва фортифікацій у Запорізькій області – одна з найдешевших в Україні
15 серпня 2025, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »