Російська агентура в ЗСУ: СБУ виявила 52 зрадників

Фото: СБУ

З початку повномасштабного вторгнення викрито 207 агентів спецслужб Росії, серед яких 52 – діючі військовослужбовці Збройних Сил України. Більшість із них уже притягнуто до відповідальності: 44 зрадники засуджені на термін від 12 до 15 років позбавлення волі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Один із найгучніших випадків — 15 років тюрми отримав ексбойець Сил спеціальних операцій, який передавав ворогу інформацію про плани українських спецпризначенців у тилу. Його затримали восени 2024 року..

У 2025 році Департамент військової контррозвідки СБУ ліквідував три агентурні мережі російських спецслужб.

Запоріжжя: викрито групу, до якої входили мобілізований українець і настоятель храму УПЦ (МП). Вони передавали координати позицій українських військ для авіаударів РФ.

Одещина: затримано п’ятьох агентів ФСБ, які коригували удари по складах ЗСУ та "полювали" на системи ППО.

Львівщина: викрито 38-річну жінку, яка готувала цілі для ракетно-дронових атак по українських аеродромах.

Крім викриття агентів, військова контррозвідка СБУ:

Запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері.

Блокувала 114 схем ухилення від мобілізації.

Знешкодила 222 факти незаконного обігу зброї.

Також співробітники Департаменту контррозвідки СБУ беруть участь у бойових операціях на фронті. З початку повномасштабної війни вони знищили: 219 російських танків, 358 БМП і бронемашин, 318 артилерійських систем та 73 засоби РЕБ.

Нагадаємо, до суду скерували справу стосовно 22-річного жителя Одещини, якого звинувачують у державній зраді, підготовці теракту, умисних підпалах, зберіганні боєприпасів та виготовленні вибухівки. Молодик за гроші допомагав росіянам у підривній діяльності проти України.