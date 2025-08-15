Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно
В Украине набирает обороты схема вербовки так называемых дропов — людей, которые за небольшое вознаграждение соглашаются принимать и пересылать деньги на свои банковские карты. На самом деле это — денежные "мулы" в преступных схемах, связанных с киберпреступностью, мошенничеством, торговлей наркотиками и людьми
Об этом сообщает RegioNews.
Как пояснил Андрей Пархоменко, начальник 9-го отдела управления противодействия киберпреступлениям в Киеве, дропы помогают злоумышленникам отмывать средства и запутывать финансовые следы. Часто такие "работники" даже не отдают себе отчет, что становятся соучастниками преступления.
Дропов задерживают первыми. Закон предусматривает ответственность – от штрафов до реального тюремного срока.
Кого чаще всего вербуют:
- молодежь;
- студентов;
- внутренне перемещенных лиц;
- безработных;
- людей без стабильного дохода
Вербовка обычно происходит онлайн через соцсети, мессенджеры или электронную почту. Работа звучит привлекательно: "Легкий заработок за несколько минут в день, опыт не нужен", но предложения сводятся к одному: переводить средства на свои банковские счета.
Как не попасть в ловушку:
- Не соглашайтесь просто "пересылать деньги".
- Не передавайте свои банковские реквизиты посторонним.
- Не предоставляйте фотокарточки или паспорта неизвестным.
Если вы стали дропом — немедленно прекратите сотрудничество, обратитесь в киберполицию и сообщите банк.
Украинцев также призывают приобщаться к социальному проекту "БРАМА", созданному при поддержке киберполиции. Его цель — противодействие российской пропаганде, блокирование вредоносного контента и очищение украинского инфопространства.
Напомним, в Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег. Злоумышленники, звонив к потенциальным жертвам, представлялись работниками службы безопасности банка и выдуривали их средства.
Ранее сообщалось, что полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО.