На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно

Читайте також українською мовою
В Украине набирает обороты схема вербовки так называемых дропов — людей, которые за небольшое вознаграждение соглашаются принимать и пересылать деньги на свои банковские карты. На самом деле это — денежные "мулы" в преступных схемах, связанных с киберпреступностью, мошенничеством, торговлей наркотиками и людьми

Об этом сообщает RegioNews.

Как пояснил Андрей Пархоменко, начальник 9-го отдела управления противодействия киберпреступлениям в Киеве, дропы помогают злоумышленникам отмывать средства и запутывать финансовые следы. Часто такие "работники" даже не отдают себе отчет, что становятся соучастниками преступления.

Дропов задерживают первыми. Закон предусматривает ответственность – от штрафов до реального тюремного срока.

Кого чаще всего вербуют:

  • молодежь;
  • студентов;
  • внутренне перемещенных лиц;
  • безработных;
  • людей без стабильного дохода

Вербовка обычно происходит онлайн через соцсети, мессенджеры или электронную почту. Работа звучит привлекательно: "Легкий заработок за несколько минут в день, опыт не нужен", но предложения сводятся к одному: переводить средства на свои банковские счета.

Как не попасть в ловушку:

  1. Не соглашайтесь просто "пересылать деньги".
  2. Не передавайте свои банковские реквизиты посторонним.
  3. Не предоставляйте фотокарточки или паспорта неизвестным.

Если вы стали дропом — немедленно прекратите сотрудничество, обратитесь в киберполицию и сообщите банк.

Украинцев также призывают приобщаться к социальному проекту "БРАМА", созданному при поддержке киберполиции. Его цель — противодействие российской пропаганде, блокирование вредоносного контента и очищение украинского инфопространства.

Напомним, в Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег. Злоумышленники, звонив к потенциальным жертвам, представлялись работниками службы безопасности банка и выдуривали их средства.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО.

