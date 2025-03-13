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13 марта 2025, 01:56

В Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег

13 марта 2025, 01:56
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фото: полиция
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Дельцы наладили работу мошеннического колл-центра. Звонив к потенциальным жертвам, они представлялись работниками службы безопасности банка и выманивали их деньги

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мошеннический бизнес организовали два жителя Черновцов, которые уже имели судимости за имущественные преступления.

Фигуранты действовали по распространенной мошеннической схеме – "вишинг". Они звонили по телефону людям, выдавали себя за работников банка и сообщали о якобы подозрительных операциях на их счетах. Чтобы "защитить" деньги, обманутые граждане сами перечисляли средства на указанные мошенниками счета. После этого аферисты снимали вырученные деньги.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие деятельность аферистов.

Полицейские уже установили 4 пострадавших от схемы.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Полицейские устанавливают других лиц, причастных к мошенничеству.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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Черновцы Буковина задержание мошенники мошенничество банк выманивание денег
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