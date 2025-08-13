В Тернополе парень сдал в ломбард телефон знакомой

фото: Национальная полиция

Девушка сообщила, что ее знакомый завладел ее мобильным телефоном, нанеся ущерб на сумму около 20 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители выяснили, что 20-летний житель Великобирковской общины уже долгое время поддерживал дружеские отношения с заявительницей. В один из дней он попросил ее переночевать. Утром, по словам потерпевшей, парень заявил, что ему срочно нужно отправить SMS-сообщение и попросил мобильный телефон.

Однако, когда девушка проснулась, ни товарища, ни телефона уже не было.

Правоохранители установили, что похищенный телефон фигурант уже успел сдать в один из ломбардов.

За совершенное молодому человеку грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

