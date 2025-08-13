В Тернополе парень сдал в ломбард телефон знакомой
Девушка сообщила, что ее знакомый завладел ее мобильным телефоном, нанеся ущерб на сумму около 20 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители выяснили, что 20-летний житель Великобирковской общины уже долгое время поддерживал дружеские отношения с заявительницей. В один из дней он попросил ее переночевать. Утром, по словам потерпевшей, парень заявил, что ему срочно нужно отправить SMS-сообщение и попросил мобильный телефон.
Однако, когда девушка проснулась, ни товарища, ни телефона уже не было.
Правоохранители установили, что похищенный телефон фигурант уже успел сдать в один из ломбардов.
За совершенное молодому человеку грозит ограничение свободы сроком до трех лет.
