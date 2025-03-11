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11 марта 2025, 15:53

Выманивал деньги онлайн: киевлянин устроил "бизнес" прямо за решеткой

11 марта 2025, 15:53
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Фото: Нацполиция
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Полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 40-летнего арестанта киевского СИЗО. Он находится там из-за совершения убийства. Однако даже за решеткой он совершил еще одно преступление – мошенничество.

Мужчина незаконно использовал телефон для того, чтобы онлайн создавать объявления о продаже дров по выгодным ценам. Когда покупатели перечисляли деньги, злоумышленник исчезал из-за связи.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в камере СИЗО и по месту регистрации фигуранта, во время которых изъяли мобильные устройства, ноутбук, сим-карты и банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли свои средства", - рассказали правоохранители.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных. Злоумышленник обещал предоставить информацию о попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В результате он выманил у родственников защитников более 80 тысяч гривен.

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