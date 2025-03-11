Выманивал деньги онлайн: киевлянин устроил "бизнес" прямо за решеткой
Полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО
Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 40-летнего арестанта киевского СИЗО. Он находится там из-за совершения убийства. Однако даже за решеткой он совершил еще одно преступление – мошенничество.
Мужчина незаконно использовал телефон для того, чтобы онлайн создавать объявления о продаже дров по выгодным ценам. Когда покупатели перечисляли деньги, злоумышленник исчезал из-за связи.
"Правоохранители провели санкционированные обыски в камере СИЗО и по месту регистрации фигуранта, во время которых изъяли мобильные устройства, ноутбук, сим-карты и банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли свои средства", - рассказали правоохранители.
Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных. Злоумышленник обещал предоставить информацию о попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В результате он выманил у родственников защитников более 80 тысяч гривен.