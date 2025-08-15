11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 13:11

Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно

15 серпня 2025, 13:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні набирає обертів схема вербування так званих дропів — людей, які за невелику винагороду погоджуються приймати й пересилати гроші на свої банківські картки. Насправді це — грошові "мули" у злочинних схемах, пов'язаних із кіберзлочинністю, шахрайством, торгівлею наркотиками та людьми

Про це повідомляє RegioNews.

Як пояснив Андрій Пархоменко, начальник 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві, дропи допомагають зловмисникам відмивати кошти і заплутувати фінансові сліди. Часто такі "працівники" навіть не усвідомлюють, що стають співучасниками злочину.

Дропів затримують першими. Закон передбачає відповідальність — від штрафів до реального тюремного строку.

Кого найчастіше вербують:

  • молодь;
  • студентів;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • безробітних;
  • людей без стабільного доходу.

Вербування зазвичай відбувається онлайн — через соцмережі, месенджери чи електронну пошту. Робота звучить привабливо: "Легкий заробіток за кілька хвилин на день, досвід не потрібен", — але пропозиції зводяться до одного: переказувати кошти на свої банківські рахунки.

Як не потрапити в пастку:

  1. Не погоджуйтесь просто "пересилати гроші".
  2. Не передавайте свої банківські реквізити стороннім.
  3. Не надавайте фото картки чи паспорта невідомим.

Якщо ви вже стали дропом — негайно припиніть співпрацю, зверніться до кіберполіції та повідомте банк.

Українців також закликають долучатися до соціального проєкту "БРАМА", який створено за підтримки кіберполіції. Його мета — протидія російській пропаганді, блокування шкідливого контенту та очищення українського інфопростору.

Нагадаємо, в Чернівцях ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей. Зловмисники, телефонуючи до потенційних жертв, представлялися працівниками служби безпеки банку та видурювали їхні кошти.

Раніше повідомлялося, що поліція викрила 40-річного киянина, який займався онлайн-шахрайством. Виявилось, що це арештант одного зі столичних СІЗО.

Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
