Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно

В Україні набирає обертів схема вербування так званих дропів — людей, які за невелику винагороду погоджуються приймати й пересилати гроші на свої банківські картки. Насправді це — грошові "мули" у злочинних схемах, пов'язаних із кіберзлочинністю, шахрайством, торгівлею наркотиками та людьми

Про це повідомляє RegioNews.

Як пояснив Андрій Пархоменко, начальник 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві, дропи допомагають зловмисникам відмивати кошти і заплутувати фінансові сліди. Часто такі "працівники" навіть не усвідомлюють, що стають співучасниками злочину.

Дропів затримують першими. Закон передбачає відповідальність — від штрафів до реального тюремного строку.

Кого найчастіше вербують:

молодь;

студентів;

внутрішньо переміщених осіб;

безробітних;

людей без стабільного доходу.

Вербування зазвичай відбувається онлайн — через соцмережі, месенджери чи електронну пошту. Робота звучить привабливо: "Легкий заробіток за кілька хвилин на день, досвід не потрібен", — але пропозиції зводяться до одного: переказувати кошти на свої банківські рахунки.

Як не потрапити в пастку:

Не погоджуйтесь просто "пересилати гроші". Не передавайте свої банківські реквізити стороннім. Не надавайте фото картки чи паспорта невідомим.

Якщо ви вже стали дропом — негайно припиніть співпрацю, зверніться до кіберполіції та повідомте банк.

Українців також закликають долучатися до соціального проєкту "БРАМА", який створено за підтримки кіберполіції. Його мета — протидія російській пропаганді, блокування шкідливого контенту та очищення українського інфопростору.

