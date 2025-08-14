19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 21:09

"Меня пытаются посадить": блогерша Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее

14 августа 2025, 21:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Елена Мандзюк, попавшая в скандал из-за высказываний об избиении детей за общение на русском, отреагировала на возбуждение против нее уголовного дела

Как передает RegioNews, об этом она сообщила в Instagram.

По словам Мандзюк, она узнала об открытом против нее уголовном деле по социальным сетям. В тот же день она опубликовала сообщение с резкой критикой народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по заявлению которого было открыто производство.

"Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в Верховной Раде, не знаю, какой "народ" он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно: что он и ему подобны, десятилетиями уничтожают украинское пространство русским вони!" – написала она.

Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за то, что у нее есть собственное мнение.

Инфлюенсерка подчеркнула, что является украинкой, часть ее семьи воюет на передовой, в частности ее муж, а она в тылу делает все для обеспечения снаряжением украинских военных и воспитания двух детей в духе украинских ценностей.

Напомним, против блогерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело. Этого потребовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко Алексей Алексеевич Мандзюк скандал криминальное дело полиция языковой скандал
