Елена Мандзюк, попавшая в скандал из-за высказываний об избиении детей за общение на русском, отреагировала на возбуждение против нее уголовного дела

Как передает RegioNews, об этом она сообщила в Instagram.

По словам Мандзюк, она узнала об открытом против нее уголовном деле по социальным сетям. В тот же день она опубликовала сообщение с резкой критикой народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по заявлению которого было открыто производство.

"Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в Верховной Раде, не знаю, какой "народ" он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно: что он и ему подобны, десятилетиями уничтожают украинское пространство русским вони!" – написала она.

Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за то, что у нее есть собственное мнение.

Инфлюенсерка подчеркнула, что является украинкой, часть ее семьи воюет на передовой, в частности ее муж, а она в тылу делает все для обеспечения снаряжением украинских военных и воспитания двух детей в духе украинских ценностей.

Напомним, против блогерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело. Этого потребовал народный депутат Алексей Гончаренко.