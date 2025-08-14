ілюстративне фото: з відкритих джерел

Олена Мандзюк, яка потрапила в скандал через висловлення про побиття дітей за спілкування російською, відреагувала на відкриття проти неї кримінальної справи

Як передає RegioNews, про це вона повідомила в Instagram.

За словами Мандзюк, вона дізналася про відкриту проти неї кримінальну справу з соціальних мереж. Того ж дня вона опублікувала допис з різкою критикою народного депутата України Олексія Гончаренка, за заявою якого було відкрито провадження.

"Я не знаю, як ця проросійська тв*рина опинилася у Верховній Раді, не знаю, який "народ" він там представляє, бо точно не український. Але знаю одне: що він і йому подібні, десятиліттями знищують український простір російським смородом!" — написала вона.

Мандзюк заявила, що її намагаються посадити за те, що вона має власну думку.

Інфлюєнсерка наголосила, що є українкою, частина її родини воює на передовій, зокрема її чоловік, а вона в тилу робить усе для забезпечення спорядженням українських військових і виховання двох дітей в дусі українських цінностей.

Нагадаємо, проти блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу. Цього вимагав народний депутат Олексій Гончаренко.