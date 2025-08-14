17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 17:13

Проти блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу

14 серпня 2025, 17:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Скандал з українською блогеркою Мандзюк отримав продовження

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Розпочалося досудове розслідування. Отримав лист-підтвердження від головного управління національної поліції в Хмельницькій області", - написав він.

Нагадаємо, у липні блогерка Мандзюк заявила, що її діти можуть і "відпи*дити" іншу дитину, якщо вона говорить російською мовою. При цьому блогерка зазначила, що не бачить у цьому проблеми.

Як повідомлялось, блогерка Анна Алхім виїхала із сином за кордон. При цьому вона додала, що повертатися в Україну не збирається.

поліція скандал мовний скандал Гончаренко Олексій Олексійович  Мандзюк
У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"
13 серпня 2025, 16:37
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
12 серпня 2025, 18:29
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні
14 серпня 2025, 18:37
57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00
На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
14 серпня 2025, 17:35
У Генштабі розповіли про ситуацію на Донеччині
14 серпня 2025, 17:22
Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше
14 серпня 2025, 17:16
Гірські рятувальники врятували двох туристів у Карпатах на Рахівщині
14 серпня 2025, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
