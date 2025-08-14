ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Розпочалося досудове розслідування. Отримав лист-підтвердження від головного управління національної поліції в Хмельницькій області", - написав він.

Нагадаємо, у липні блогерка Мандзюк заявила, що її діти можуть і "відпи*дити" іншу дитину, якщо вона говорить російською мовою. При цьому блогерка зазначила, що не бачить у цьому проблеми.

