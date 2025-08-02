16:44  01 августа
В центре Харькова под сквером обнаружили старинные катакомбы
15:22  01 августа
Синоптик рассказала, какой будет погода 2 и 3 августа
12:44  01 августа
В Украине снова подорожают коммунальные услуги
UA | RU
UA | RU
02 августа 2025, 01:55

Скандальная блогерша Алхим уехала жить за границу

02 августа 2025, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Блогерша Анна Алхим призналась поклонникам, что все же уехала за границу. При этом, по ее словам, возвращаться она не собирается

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Алхим в своем закрытом канале рассказала, что она с сыном переехала в Дубай. При этом она добавила, что возвращаться не собирается. Теперь она будет вести блог о буднях в Дубай.

При этом блогерша отметила, что не чувствовала, будто ее кто-то выгнал. Анна Алхим отметила, что она уехала, потому что хочет быть в безопасности. По ее словам, недавно был "прилет" в место, где ее сын ходит в школу. Такая "лотерея", подчеркнула Алхим, ей надоела.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители открыли три уголовных производства против блоггера Анны Алхим . Речь идет о статьях 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Следует заметить, что 111 статья касается государственной изменной.

Это произошло после многочисленных скандалов с блогершей, которая, в частности, конфликтовала из-за языкового вопроса, популяризировала русскую музыку, а также обозвала жителей западных регионов Украины "заводом де*илов" (из-за того, что люди там не хотят слушать русский).

Сама Алхим говорила, что не волнуется из-за этих уголовных дел. По ее словам, она является патриоткой своей страны, и ей нечего бояться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Анна Тринчер рассказала, "как далеко" она может зайти на первом свидании
30 июля 2025, 02:40
Ведущий Владимир Остапчук сделал предложение жене
30 июля 2025, 00:00
Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему ей часто неприятные сцены 18+ в кино
29 июля 2025, 03:55
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
США разворачивают ядерные подлодки из-за угроз РФ - Трамп
02 августа 2025, 01:35
В Украине изменятся цены на "борщовый набор": к чему готовиться
02 августа 2025, 00:55
Цены на живых свиней растут
02 августа 2025, 00:35
Юрий Никитин впервые вышел на связь после заявления Горбачевой о разводе
01 августа 2025, 23:50
Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших 5-месячный младенец
01 августа 2025, 23:30
Юморист Андрей Лузан рассказал, чем именно он занимается на фронте
01 августа 2025, 22:55
"Никогда не простим": Зеленский посетил место удара в Киеве
01 августа 2025, 22:35
Трамп шокировал статистикой потерь РФ за прошлый месяц
01 августа 2025, 22:15
В Украину вернули 17-летнего парня, которого едва не мобилизовали россияне
01 августа 2025, 21:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »