Скандальная блогерша Алхим уехала жить за границу
Блогерша Анна Алхим призналась поклонникам, что все же уехала за границу. При этом, по ее словам, возвращаться она не собирается
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Анна Алхим в своем закрытом канале рассказала, что она с сыном переехала в Дубай. При этом она добавила, что возвращаться не собирается. Теперь она будет вести блог о буднях в Дубай.
При этом блогерша отметила, что не чувствовала, будто ее кто-то выгнал. Анна Алхим отметила, что она уехала, потому что хочет быть в безопасности. По ее словам, недавно был "прилет" в место, где ее сын ходит в школу. Такая "лотерея", подчеркнула Алхим, ей надоела.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранители открыли три уголовных производства против блоггера Анны Алхим . Речь идет о статьях 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Следует заметить, что 111 статья касается государственной изменной.
Это произошло после многочисленных скандалов с блогершей, которая, в частности, конфликтовала из-за языкового вопроса, популяризировала русскую музыку, а также обозвала жителей западных регионов Украины "заводом де*илов" (из-за того, что люди там не хотят слушать русский).
Сама Алхим говорила, что не волнуется из-за этих уголовных дел. По ее словам, она является патриоткой своей страны, и ей нечего бояться.