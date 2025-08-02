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Блогерша Анна Алхим призналась поклонникам, что все же уехала за границу. При этом, по ее словам, возвращаться она не собирается

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Алхим в своем закрытом канале рассказала, что она с сыном переехала в Дубай. При этом она добавила, что возвращаться не собирается. Теперь она будет вести блог о буднях в Дубай.

При этом блогерша отметила, что не чувствовала, будто ее кто-то выгнал. Анна Алхим отметила, что она уехала, потому что хочет быть в безопасности. По ее словам, недавно был "прилет" в место, где ее сын ходит в школу. Такая "лотерея", подчеркнула Алхим, ей надоела.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители открыли три уголовных производства против блоггера Анны Алхим . Речь идет о статьях 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Следует заметить, что 111 статья касается государственной изменной.

Это произошло после многочисленных скандалов с блогершей, которая, в частности, конфликтовала из-за языкового вопроса, популяризировала русскую музыку, а также обозвала жителей западных регионов Украины "заводом де*илов" (из-за того, что люди там не хотят слушать русский).

Сама Алхим говорила, что не волнуется из-за этих уголовных дел. По ее словам, она является патриоткой своей страны, и ей нечего бояться.