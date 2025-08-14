Ілюстративне фото

В Україні не вистачає медозбору, щоб закрити експортні контракти. Пасічники зібрали близько 20% меду, на який розраховували

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Аспірант кафедри бджільництва НУБіП України, бджоляр Назарій Білько розповів, що ціни зростають і це трохи компенсує втрати. Липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 літрів. Акацієвий, лавандовий, коріандровий будуть ще дорожче.

Експерт пояснив, що цього року також майже немає акацієвого меду. Причиною стало те, що дерево квітнули в холоди. На продаж зараз надходять лише запаси минулого року.

"Цього року майже увесь соняшниковий мед йде на експорт. Це зменшує пропозицію на роздрібному ринку, тому ціни зростають", - вважає експерт.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.