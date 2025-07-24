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24 июля 2025, 04:35

Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм

24 июля 2025, 04:35
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Иллюстративное фото
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Цена на арбузы в Украине изменилась. Среди причин называют погодные условия

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Украине цены на арбуз рухнули. Это объясняют солнечной погодой, благодаря которой ускорились темпы созревания в полях. Хотя аналитики заметили, что наблюдаемая засуха в южных областях негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в данном сегменте.

На 23 июля стоимость арбузов снизилась в среднем до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.

"При этом сами производители не исключают возможности дальнейшего ценового спада в данном сегменте, поскольку ежедневно растет предложение не только местного, но и импортного арбуза, а спрос при этом оценивается как сдержанный", – говорят аналитики.

Напомним, черешня в Украине стала дороже. Оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 гривен за килограмм.

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