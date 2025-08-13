Завтра в Украине будет самая комфортная погода в Европе

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 14 августа, в Украине будет самая комфортная температура воздуха в Европе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +24…+29 градусов.

Чуть выше – на юге и западе Украины, там ожидается +28…+32 градуса.

В Киеве 14 августа будет сухо солнечно и тепло, днем до +26 градусов.

"До конца недели ожидается теплая погода, к жаре. В воскресенье жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, предполагается +30…+36 градусов", - подытожила Н.Диденко.

В период с 12 по 14 августа в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.