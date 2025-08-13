14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 18:41

Завтра в Украине будет самая комфортная погода в Европе

13 августа 2025, 18:41
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 14 августа, в Украине будет самая комфортная температура воздуха в Европе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +24…+29 градусов.

Чуть выше – на юге и западе Украины, там ожидается +28…+32 градуса.

В Киеве 14 августа будет сухо солнечно и тепло, днем до +26 градусов.

"До конца недели ожидается теплая погода, к жаре. В воскресенье жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, предполагается +30…+36 градусов", - подытожила Н.Диденко.

В период с 12 по 14 августа в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

погода прогноз Синоптики лето
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
07 августа 2025
