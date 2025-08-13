Завтра в Україні буде найкомфортніша погода у Європі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 14 серпня, в Україні буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра потягом дня денна температура повітря в більшості областей становитиме +24…+29 градусів.

Трохи вище - на півдні та заході України, там очікується +28…+32 градуси.

У Києві 14-го серпня буде сухо сонячно і тепло, вдень до +26 градусів.

"До кінця тижня очікується тепла погода, до спеки. У неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, передбачається +30…+36 градусів", - підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у період з 12 по 14 серпня в окремих регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.