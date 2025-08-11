На Харьковщине — штормовое предупреждение из-за грозы и ветра

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 11 августа, по Харькову и области ожидаются опасные метеорологические явления

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

По данным синоптиков, днем прогнозируется гроза и порывы ветра 15-20 м/с. Это соответствует I уровню опасности (желтому).

Подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта. Жителей призывают быть особенно внимательными и осторожными.

Напомним, по прогнозам синоптиков 11 августа погода в Украине будет изменчивой. В течение суток ожидается чередование облачности и прояснений.