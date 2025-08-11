19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 19:28

Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа

11 августа 2025, 19:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Завтра территория Украины подвергнется антициклону Julia. Поэтому во вторник, 12 августа, ожидается сухая солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня предполагается +24…+28 градусов, на юге и Закарпатье +27…+30 градусов.

На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер!

В Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. В течение дня температура воздуха будет составлять +24…+26 градусов.

"В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особые изменения. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19 августа - в большинстве областей Украины похолодает", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях. Несколько регионов Украины оказались в зоне повышенной пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики антициклон лето
11 августа Украину накроют грозы и шквалы: где ждать непогоды
10 августа 2025, 14:19
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами ветра
09 августа 2025, 18:30
В Кривом Роге зафиксирован мощный смерч в районе карьера
08 августа 2025, 17:04
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области
11 августа 2025, 21:15
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото с последствиями
11 августа 2025, 20:35
Россияне прорвали фронт в Донецкой области
11 августа 2025, 20:15
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Поджигал квартиру и наблюдал: в Днепре произошел пожар, погибли люди
11 августа 2025, 19:27
Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки
11 августа 2025, 18:31
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа 2025, 18:29
Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
11 августа 2025, 17:44
В Запорожье авто застряло в реке
11 августа 2025, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »