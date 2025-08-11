Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
Завтра территория Украины подвергнется антициклону Julia. Поэтому во вторник, 12 августа, ожидается сухая солнечная погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, завтра в течение дня предполагается +24…+28 градусов, на юге и Закарпатье +27…+30 градусов.
На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер!
В Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. В течение дня температура воздуха будет составлять +24…+26 градусов.
"В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особые изменения. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19 августа - в большинстве областей Украины похолодает", - подытожила Н.Диденко.
Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях. Несколько регионов Украины оказались в зоне повышенной пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды.