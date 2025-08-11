Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня предполагается +24…+28 градусов, на юге и Закарпатье +27…+30 градусов.

На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер!

В Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. В течение дня температура воздуха будет составлять +24…+26 градусов.

"В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особые изменения. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19 августа - в большинстве областей Украины похолодает", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях. Несколько регионов Украины оказались в зоне повышенной пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды.