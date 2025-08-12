Завтра в Украине будет до +30 градусов и солнечная погода
В ближайшие дни дожди и похолодания в Украине маловероятны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, в среду, 13 августа, в Украине в течение ожидается +24…+28 градусов, в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +28…+30 градусов.
В Киеве завтра ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 градусов, днем около +25 градусов.
"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара", - подытожила Н.Диденко.
Напомним, с 12 по 14 августа в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
