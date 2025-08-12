Завтра в Украине будет до +30 градусов и солнечная погода

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни дожди и похолодания в Украине маловероятны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в среду, 13 августа, в Украине в течение ожидается +24…+28 градусов, в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +28…+30 градусов.

В Киеве завтра ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 градусов, днем около +25 градусов.

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, с 12 по 14 августа в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.