13 серпня 2025, 13:39

В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат

13 серпня 2025, 13:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні з’явилась "Дія.Картка" для отримання державних виплат

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Картку можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". На неї українці зможуть отримувати державні виплати.

Новою послугою у "Дія" можуть скористатися особи від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт на реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Раніше Федоров повідомив, що в Україні почали тестувати Starlink Direct to Cell. Це технологія, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.

13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
