В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні з’явилась "Дія.Картка" для отримання державних виплат

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Картку можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". На неї українці зможуть отримувати державні виплати.

Новою послугою у "Дія" можуть скористатися особи від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт на реєстраційний номер облікової картки платника податків.

