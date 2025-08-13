В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат
В Україні з’явилась "Дія.Картка" для отримання державних виплат
Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.
Картку можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". На неї українці зможуть отримувати державні виплати.
Новою послугою у "Дія" можуть скористатися особи від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт на реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Раніше Федоров повідомив, що в Україні почали тестувати Starlink Direct to Cell. Це технологія, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.
