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Правительство Украины приняло новую социальную инициативу, которая должна облегчить финансовую нагрузку на родителей перед началом учебного года

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 7 июля, передает RegioNews.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в 2025 году стартует государственная программа поддержки под названием "Пакет школьника".

В рамках этой программы семьи, чьи дети впервые пойдут в школу и будут заниматься в офлайн-режиме, смогут получить единовременную безналичную помощь в размере 5000 гривен. Деньги можно будет потратить только на определенные товары - в частности канцелярские принадлежности, детскую одежду, обувь и книги.

Это важно! Рассчитываться денежными средствами можно только в торговых точках, подключенных к соответствующей системе.

Заявку на получение помощи планируется подавать через приложение "Дия". Это позволит избежать очередей, бумажной волокиты и лишних справок. В то же время, в Минсоцполитики обещают в ближайшее время обнародовать детальные условия участия в программе и дату начала приема заявок.

В Кабмине отмечают, что выплата не будет влиять на размер субсидий или других социальных пособий, а сама инициатива является частью более широкой стратегии поддержки украинских семей.

Напомним, в "Дии" уже начали принимать отчеты от ФЛП: кому нужно успеть до августа.