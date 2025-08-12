Ілюстративне фото

Врожай фруктів та ягід через несприятливу погоду в Україні цьогоріч низький. Це призвело до імпорту персиків, а також подорожчання яблук

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Більшість фермерів переконані, що якість яблук в Україні цьогоріч не буде високою. При цьому зараз яблука найдорожчі за всю історію незалежності.

Минулорічного врожаю яблук вистачило лише до Нового року. Адже в Україні є брак сховищ для зберігання фруктів. Коли почався імпорт, ціна зросла до понад 100 гривень за кілограм. Експерт Олександр Хорев зазначив, що яблука ранніх сортів дуже дорогі, тому що немає нормальних обсягів.

"Навіть сьогодні яблука ранніх сортів досить дорогі, бо підтримку цінам надала відсутність нормальних обсягів. Тому ми сподіваємося, що суттєвих катаклізмів не буде – і наші садівники зберуть достатньо врожаю, а площа під це є, то і яблуко стане більш доступним", - каже експерт.

Слід зазначити, що за даними порталу Мінфін українське яблуко в середньому коштує 84,60 гривні за кілограм. При цьому кілограм яблука Айдаред коштуватиме в середньому 119 гривень.

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.