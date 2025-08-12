Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить популярное блюдо
Квашеная капуста является одним из самых популярных продуктов для консервации. Журналисты подсчитали, сколько это обойдется в 2025 году
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
На шесть литров квашеной капусты понадобится до 5 килограммов капусты белокочанной, 2 средние морковки (примерно 300 граммов) и 4,5 столовых ложек соли (90 граммов). По желанию можно добавить еще семена укропа. Потратить придется столько:
- Пять килограммов капусты – 255 гривен;
- Соль – примерно 3,37 гривны;
- 2 средние моркови – примерно 4,5 гривны.
В общей сложности на 6 литров квашеной капусты понадобится ориентировочно 263 гривны.
