Квашеная капуста является одним из самых популярных продуктов для консервации. Журналисты подсчитали, сколько это обойдется в 2025 году

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На шесть литров квашеной капусты понадобится до 5 килограммов капусты белокочанной, 2 средние морковки (примерно 300 граммов) и 4,5 столовых ложек соли (90 граммов). По желанию можно добавить еще семена укропа. Потратить придется столько:

Пять килограммов капусты – 255 гривен;

Соль – примерно 3,37 гривны;

2 средние моркови – примерно 4,5 гривны.

В общей сложности на 6 литров квашеной капусты понадобится ориентировочно 263 гривны.

