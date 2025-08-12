18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 19:54

Rheinmetall увеличивает производство артснарядов для Украины

12 августа 2025, 19:54
Фото из открытых источников
Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует запустить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на своем новом заводе в Украине. Это произойдет уже в следующем году

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Компания Rheinmetall планировала производить 150 000 снарядов в год. Однако после того, как этап наращивания мощностей завершился, они хотят увеличить показатель до 300 тысяч. Ожидается, что до этих показателей могут дойти за несколько лет.

По словам генерального директора Армина Паппергера, инициатива по запуску производства происходит от украинской стороны. Ведь Киев заинтересован в том, чтобы зависимость от импорта боеприпасов снижалась.

Справка. Rheinmetall – это немецкая транснациональная компания, специализирующаяся на производстве военной техники и оружия, а также компонентов для автомобилей. Это один из ключевых поставщиков военной техники для Украины во время полномасштабной войны. С 2023 года у компании есть представительство в Украине.

