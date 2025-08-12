Фото з відкритих джерел

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує запустити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на своєму новому заводі в Україні. Це станеться вже наступного року

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Компанія Rheinmetall планувала виготовляти 150 000 снарядів на рік. Проте після того, як етап нарощування потужностей завершився, вони хочуть збільшити показник до 300 000. Очікується, що до цих показників можуть дійти за кілька років.

За словами генерального директора Арміна Паппергера, ініціатива щодо запуску виробництва походить від української сторони. Адже Київ зацікавлений в тому, щоб залежність від імпорту боєприпасів знижувалась.

Довідка. Rheinmetall - це німецька транснаціональна компанія, що спеціалізується на виробництві військової техніки та зброї, а також компонентів для автомобілів. Це один із ключових постачальників військової техніки для України під час повномасштабної війни. З 2023 року компанія має представництво в Україні.