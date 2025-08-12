18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 19:54

Rheinmetall збільшує виробництво артснарядів для України

12 серпня 2025, 19:54
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує запустити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на своєму новому заводі в Україні. Це станеться вже наступного року

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Компанія Rheinmetall планувала виготовляти 150 000 снарядів на рік. Проте після того, як етап нарощування потужностей завершився, вони хочуть збільшити показник до 300 000. Очікується, що до цих показників можуть дійти за кілька років.

За словами генерального директора Арміна Паппергера, ініціатива щодо запуску виробництва походить від української сторони. Адже Київ зацікавлений в тому, щоб залежність від імпорту боєприпасів знижувалась.

Довідка. Rheinmetall - це німецька транснаціональна компанія, що спеціалізується на виробництві військової техніки та зброї, а також компонентів для автомобілів. Це один із ключових постачальників військової техніки для України під час повномасштабної війни. З 2023 року компанія має представництво в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Rheinmetall війна артснаряди
Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні
12 серпня 2025, 10:31
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині
12 серпня 2025, 22:09
У Києві судили диверсанта, який підпалив Укрпошту
12 серпня 2025, 21:45
На Хмельниччині жінка передавала до колонії наркотики в чаї та майонезі
12 серпня 2025, 21:35
В ЄС заявили, що Росія "вже виграла" війну проти України
12 серпня 2025, 21:20
У Білому домі повідомили, що Трамп планує відвідати РФ
12 серпня 2025, 21:09
Співак Вельбой розповів, що буде робити, якщо отримає повістку
12 серпня 2025, 20:56
"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області
12 серпня 2025, 20:51
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є постраждала
12 серпня 2025, 20:43
Стало відомо, у якому місті відбудеться зустріч Трампа і Путіна
12 серпня 2025, 20:35
Підрядник з Харківщини поверне гроші за недобудовані укріплення
12 серпня 2025, 20:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »