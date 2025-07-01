Во Львове запустили связь 5G
5G-связь уже заработала во Львове - скорость достигает 1 Гбит/сек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Типовой Львов.
Известно, что сеть работает на базе Vodafone.
Напомним, 5G – это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. 5G обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с 4G, делает возможным более плотное расположение устройств и предоставляет возможности для прямого взаимодействия между различными устройствами.
Ранее мы сообщали, что Львов станет первым городом в Украине, где заработает 5G-связь.
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