В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні почали тестувати Starlink Direct to Cell. Це технологія, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для цього не треба жодного додаткового обладнання — лише звичайний 4G-смартфон із SIM- або eSIM-карткою.

"Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба", — зазначив Федоров.

Таким чином Україна стане однією з перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, де запускають технологію Direct to Cell.

