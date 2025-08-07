В Украине резко подешевели помидоры

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине снизились цены на тепличные помидоры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитическую платформу EastFruit.

Как отмечается, во многих регионах Украины погода стабилизировалась, что позволило возобновить уборку грунтовых и тепличных томатов.

В настоящее время цены на овощи просели до 40-55 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на понижение цен на тепличные помидоры, они продаются в среднем на 69% дороже, чем год назад.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.