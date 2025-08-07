Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Спрос местных групповых компаний на сливы очень невысок. При этом предложения косточковых увеличиваются из-за сезонного фактора.

На 6 августа килограмм слив из местных хозяйств стоит 15-40 гривен за килограмм. В среднем это на 29% дешевле, чем на прошлой неделе.

"Жаркая солнечная погода способствует интенсивному созреванию слив и в то же время негативно отражается на их качестве, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены", - говорят аналитики.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. На конец июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.