13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 00:55

В Украине снова изменились цены на популярный фрукт

07 августа 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Пятая неделя подряд стоимость популярного фрукта в Украине меняется. Причиной называют чрезмерное предложение

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Спрос местных групповых компаний на сливы очень невысок. При этом предложения косточковых увеличиваются из-за сезонного фактора.

На 6 августа килограмм слив из местных хозяйств стоит 15-40 гривен за килограмм. В среднем это на 29% дешевле, чем на прошлой неделе.

"Жаркая солнечная погода способствует интенсивному созреванию слив и в то же время негативно отражается на их качестве, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены", - говорят аналитики.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. На конец июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены фрукты
Как в Украине изменились цены на популярный овощ
01 августа 2025, 01:40
В Украине изменились цены на популярный овощ
31 июля 2025, 23:35
В Украине подорожал чеснок: какие теперь цены
30 июля 2025, 02:20
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Невеста бывшего вице-премьера Розенко рассказала, какие у нее отношения с его детьми
07 августа 2025, 02:40
Звезда МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, почему он не общается с Николаем Тищенко
07 августа 2025, 02:20
В Украине новые правила системы єЧерга- что изменится
07 августа 2025, 02:00
Украина потратила на импорт кофе почти 200 миллионов долларов
07 августа 2025, 01:40
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии
07 августа 2025, 01:20
На Прикарпатье разоблачили хищение средств в детском саду
07 августа 2025, 00:30
В Донецкой области россияне убили сотрудницу Укрпочты
07 августа 2025, 00:05
На Днепропетровщине авто вылетело в кювет и застряло между деревьями
06 августа 2025, 23:45
РФ больше настроена на прекращение огня - Зеленский
06 августа 2025, 23:30
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »